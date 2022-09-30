Pendik-Sabiha Gökçen 10 dakikaya düşecek

Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında seyahat süresi 10 dakikaya düşeceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın teşrifleriyle açılacak Pendik - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, pandemi, savaş ve çatışmalar gibi nedenlerle dünyada, üretimlerin, yatırımların neredeyse durduğu şu dönemde Türkiyenin yarınlarına yaptığı çok önemli bir yatırımı daha halkımıza sunmak için 2 günün kaldığına dikkati çekti.

Raylı sistem hatlarının yaygınlaşmasının, özellikle büyük şehirlerdeki artan nüfus ve araç sayısıyla yoğunlaşan trafik sıkışıklığını azaltmanın en önemli yolu olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bunun bilinciyle, Bakanlık olarak, vatandaşların hayatının kolaylaşması, işlerine, ailelerine hızla kavuşabilmeleri ve konforlu bir ulaşım için önemli altyapı projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde 12 ilde 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletme altındadır diyen Bakan Karaismailoğlu, dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbulu modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatmaya devam ettiklerini belirterek, "İstanbulda an itibariyle; Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahcelievler-Güngoren-Kirazlı Metro Hattı ile açılışını Pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik- Tavşantepe -Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının da dahil olduğu, tam 103,3 kilometrelik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi, eser siyasetimizin değerli parçalarından ve asrın en önemli projelerinden biri olan Marmaray ile Levent-Hisarüstü Metrosunun uzunluğu 80 kilometredir" diye konuştu.

Şu an İstanbulun işletilmekte olan raylı sistem ağının 263 kilometre olduğu düşünüldüğünde; yapımı devam eden projelerin bitmesiyle bu rakamın 366,3 kilometreye yükseleceğine işaret eden Karaismailoğlu, 366 kilometre raylı sistemin tamamının AK Partili yönetimler tarafından yapımı tamamlanıp, hizmete sunulmuş olacağına dikkati çekti.

İSTANBUL'UN HAVALİMANLARINI METRO İLE BULUŞTURUYORUZ

Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan; Pendik Tavşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e 45 dakikada ulaşmanın mümkün olacağının altını çizen Karaismailoğlu, "2 Ekim'de, Kadıköy-Pendik Metro Hattının devamı niteliğindeki Pendik  Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıyoruz. Ardından; Gayrettepe  İstanbul Havalimanı metro hattımızın Kağıthane  İstanbul Havalimanı kısmını milletimizin hizmetine sunacağız. İstanbul'un havalimanlarını metro ile buluşturacağız. Daha sonra da Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden de geçen, Başakşehir  Kayaşehir Metro Hattımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından diğer metro hatlarını da bir bir hizmete açacağız" diye konuştu.