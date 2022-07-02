Pençe-Yıldırım'dan acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ülke güvenliğini korumak için mücadele eden güvenlik güçleri acı haberle sarsıldı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda iki korucumuz şehit düştü.