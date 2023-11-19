Pençe Yıldırım'da teröristlerin inlerine girildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Teröristlerin inlerine girmeye devam ettiklerini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleşen son operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağarayı ele geçirildiğini belirten Bakanlık, çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemeleri kullanılamaz hâle getirildiğini kaydederek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında" mesajını verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1726171649903366191