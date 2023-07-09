Pençe Şimşek'ten iki acı haber!
Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerimiz şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Pençe-Şimşek Hareketı bölgesinden acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Bakanlık yapılan paylaşımda, söz konusu bölgede taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi.
Bakanlık, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.
Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Şimşek Operasyonu’nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah'tan rahmet; ailelerine,Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1678098676634222593
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