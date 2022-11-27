Pençe serisi operasyonlar aralıksız sürüyor

Irak’ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonlara aralıksız devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesindeki teröristlerin temizlenerek hudutların güvenliği için bölgenin teröre karşı kilitlenmesini amaçlamıştı. Aradan geçen 7 aylık süreçte Mehmetçiklerimiz zorlu bir arazide ve zorlu hava şartlarında teröristlerin inlerine girmeye, bölgeyi terörden temizlemeye devam ediyor.

Kış aylarına girilmesiyle birlikte bölgedeki hava şartları da çetin bir hâle geldi.

https://youtu.be/xGpVfQUSBzg

Binlerce metrelik rakımda vatan ve millet aşkıyla görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide operasyonlarını icra ediyor.

Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava mevcut. Komandolarımız ve Özel Kuvvet unsurlarımız, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede kahramanca, korkusuzca ve en iyi şekilde görevlerini yerine getiriyor.