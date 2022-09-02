Pençe Kilit ve Pençe Şimşek'te 3 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1565653342331731968