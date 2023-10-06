Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı'nda 2 acı haber!

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş Recep Parlak’ın ve Suriye'de teröristlerin taciz ateş sonucu yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek’in şehit olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş Recep Parlak’ın ve Suriye'de teröristlerin taciz ateş sonucu yaralanan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek’in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şehit kıdemli başpolis memuru Hüseyin Şimşek ile ilgili şu açıklama geldi:

"Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesi'nde, BTÖ mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Kıdemli Baş Polis Memuru Hüseyin Şimşek'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz."