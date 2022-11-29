Pençe Kilit'ten bir acı haber daha

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 27 Kasım'da, terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlık yayımladığı taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine acı haberi Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu verirken, şehidin evi Türk Bayrakları ile donatıldı.

Nişanlı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehidin cenazesinin 30 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek törenle İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.