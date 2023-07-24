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Pençe Kilit'ten bir acı haber!
GÜNDEM 24.07.2023, 17:26
Kuzey Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında Piyade Sözleşemeli Er Mehmet Can şehit oldu.ANKARA (İGFA) -Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, 21 yaşında şehit oldu.
Mehmet Can'ın acı haberi, memleketi Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki ailesine verildi.
Milli Savunma Bakanlığı şehit Can için taziye mesajı yayımladı.
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