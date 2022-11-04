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Pençe Kilit'ten bir acı haber!
GÜNDEM 04.11.2022, 11:05
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olduANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yayımlanan taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.
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