Pençe Kilit'ten acı haber!
Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denilen açıklamada, "Bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre; 2 terörist etkisiz hale getirilirken bölgede operasyonlara devam ediliyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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