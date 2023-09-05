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Pençe Kilit'ten acı haber!

GÜNDEM 05.09.2023, 13:00
Pençe Kilit'ten acı haber!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

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