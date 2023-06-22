Pençe Kilit'ten acı haber!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığ, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
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