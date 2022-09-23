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Pençe Kilit'ten acı haber!

GÜNDEM 23.09.2022, 18:20
Pençe Kilit'ten acı haber!

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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