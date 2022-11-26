Pençe Kilit'ten acı haber: 3 askerimiz şehit!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ile birlikte Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yılmaz şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ile Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğu duyuruldu.

Yaralanan iki silah arkadaşlarından Samsun Vezirköprülü Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yılmaz'ın da şehit olduğu öğrenilirken,diğer yaralının sevk edildiği hastanede tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.