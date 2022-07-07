Pençe Kilit'ten acı haber: 2 şehit

Pençe-Kilit operasyonu bölgesine açılan taciz ateşi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Konyalı Muhammed Mustafa Koca ile Kocaelili Ömer Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman Mehmetçiğin yaralandığı ve yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Yaralılardan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ile Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.