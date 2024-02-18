Pençe Kilit'ten acı haber!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz de yaralandı. İlk belirlemelere göre 6 terörist de etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristler üs bölgesine sızma girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, tespit edilen teröristlerin komandolar tarafından ateş altına alındığı ve çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristlerin açtığı ilk ateşte yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğu ve bir askerin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralanan askerin hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçik Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay için taziye mesajı yayımlarken, çatışmada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diledi.