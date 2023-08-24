Son Dakika
Pençe Kilit'ten acı haber! 1 şehit
GÜNDEM 24.08.2023, 10:05
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ali Demir şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yayımlanan taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|4
|3. Sivasspor
|2
|4
|4. Alanyaspor
|2
|4
|5. Galatasaray
|2
|4
|6. A.Demirspor
|2
|4
|7. Kasımpasa
|2
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Karagümrük
|2
|3
|10. Trabzonspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Gaziantep FK
|2
|0
|20. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|2
|6
|2. Şanlıurfaspor
|2
|6
|3. Manisa FK
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Newcastle
|2
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Crystal Palace
|2
|3
|12. M. United
|2
|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Villarreal
|2
|3
|12. Cadiz
|2
|3
|13. Real Sociedad
|2
|2
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü