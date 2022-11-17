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Pençe Kilit'ten acı haber: 1 şehit
GÜNDEM 17.11.2022, 15:16
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakanlık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu duyurarak, taziye mesajı yayımladı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş'un acı haberi Osmaniye'ye bağlı Düziçi ilçesindeki ailesine ulaştı.
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