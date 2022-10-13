Pençe Kilit'ten acı haber! 1 şehit

Pençe Kilit harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit olduANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 25 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Han'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Han'ın şehadet haberi ardından Van'ın Gevaş ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşı önce Hakkari'de düzenlenecek törenle memleketine gönderilecek.

Ardından öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.