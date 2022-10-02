Pençe Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

Şehit askerin çektiği videosu ise sosyal medyada arkadaşları tarafından paylaşıldı.

https://twitter.com/_Areethemoglu/status/1576252775075549187