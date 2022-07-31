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Pençe Kilit'te Uzman Çavuş arı sokması sonucu şehit düştü

GÜNDEM 31.07.2022, 10:54
Pençe Kilit'te Uzman Çavuş arı sokması sonucu şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin şehit olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, arı sokması sonucu Akut-Alerji krizi geçirerek şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan taziyede, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verildi.

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