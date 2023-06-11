Pençe Kilit'te teröristlerin mağarasında mühimmat baskını!

Teröristlerin inlerine giren Kahraman Mehmetçik, 4 Haziran 2023 tarihinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teslim olan teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.ANKARA (İGFA) -Kahraman Mehmetçikler; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

4 Haziran 2023 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir mağaradan çıkan iki terörist Mehmetçiklere teslim olmuştu.

Teröristlere ait mağarada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

https://youtu.be/GTacq30uTWc

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin görüntüleri paylaşırken, ele geçirilenler malzemeleri de sıraladı:

- 1 adet RPG-7 roketatar silahı,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 2 adet Doçka makineli tüfek,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet Mavzer Tüfeği,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 1 adet AKS-74 piyade tüfeği,

- 1 adet M-16 piyade tüfeği,

- 1 adet Shotgun Tf.

- 120 adet el bombası,

- 650 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

- 2.800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 330 adet AKS piyade tüfeği mühimmatı,

- 3.100 adet PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

- 3 adet RPG-7 antitank roket başlığı,

- 12 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü (dolu)

- 26 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü (dolu)

- 15 adet EYP düzeneği,

- 1 adet keskin nişancı dürbünü,

- 2 adet yer telsizi,

- 3 adet el telsizi,

- 7 adet gaz maskesi,

- 3 adet oksijen tüpü,

- 2 adet jeneratör,

- 3 adet akü.