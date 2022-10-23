Pençe Kilit'te teröre büyük darbe! 1043 silah ele geçirildi

Pençe Kilit Operasyonu ile PKK’ya büyük darbe indirildi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede bin 43 Adet silahın ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyinde başarıyla sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK’ya büyük darbe indirildi.

6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan’da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam bin 43 adet silahı da ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında; 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bombaatar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği ile 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.

https://youtu.be/YYYy18lPlKk