Pençe Kilit'te son operasyonda ele geçirilenler listelendi

Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinden aktarılan habere göre, Mehmetçikler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Bakanlığın ele geçirdiğini duyurduğu malzemeler şöyle:

- 3 adet AT-4 tanksavar silahı, - 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, - 1 adet AK-47 piyade tüfeği, - 8 adet el bombası, - 1 adet Anti/Tank mayını, - 4 kg C4 patlayıcı, - 5 adet EYP, - 2500 adet 7,62 mm makinalı tüfek mühimmatı, - 20 adet 10’lu 5,45 mm mühimmatı, - 9 adet RPG-7 Anti/Tank mühimmatı, - 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, - 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, - 4 adet M-16 şarjörü, - 8 adet RPG-7 sevk fişeği, - 55 metre infilaklı fitil, - 20 metre saniyeli fitil, - 9 adet elektrikli fünye, - 1 adet telsiz, - 1 adet el dürbünü, - 6 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi