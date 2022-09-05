Pençe-Kilit'te helikopter kaza kırıma uğradı!

Pençe-Kilit bölgesinde bir helikopterimiz sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, bir personel için aramanın sürdüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde, Pençe-Kilit Harekatı’nın yapıldığı bölgede bir Skorsky helikopterinin kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Bakanlık, dün gece 23:45 civarında gerçekleşen olayda helikopterin ikmal faaliyeti sırasında teknik bir nedenle sert iniş yapmak zorunda kaldığı, helikopterdeki 8 personelden 7'sinin kurtarıldığı, 1'i için ise arama faaliyetinin sürdüğünü paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1566554644528205826