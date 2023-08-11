Pençe-Kilit'te havadan vuruş! 3 terörist daha etkisiz!

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde hainlerde hesap sormaya devam eden kahraman Mehmetçik, 3 PKK'lı teröristi daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, kahraman mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.

Dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında, "Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" mesajı verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1689892330109558784