Pençe Kilit'te 'hava' darbesi: 5 terörist etkisizleştirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1532327751067344896