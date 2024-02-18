Pençe Kilit'te çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandoların başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kalırken, bölgede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıkalamda, operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Teröristleri etkisiz hâle getirmeye yönelik operasyonlar sürerken ele geçirilen silah ve mühimmat listesini de yayımlayan Bakanlık, operasyonda; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 30 adet el bombası, 2 adet flasbang, 1 adet hücum yeleği, 2 adet el bombası taşıma çantası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası ele geçirildiğini açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1759175486402338976