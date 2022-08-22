Pençe Kilit'te çok sayıda mühimmata el konuldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 13 anti-tank RPG-7 mühimmatı, 2 anti-personel RPG-7 mühimmatı ile 13 sevk fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kahraman Mehmetçiklerin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hâle getirirken arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha etmeye devam edeceği belirtildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1561677921491816450