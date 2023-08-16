Pençe Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçiklerin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girilmeye devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, ele geçirilen malzemeleri şöyle sıraladı:

- 37.480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 50 adet el bombası,

- 94 adet RPG-7 antitank mühimmatı,

- 134 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmatı,

- 880 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek fişeği,

- 5 jelikan motorin.