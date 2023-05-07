Pençe Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi" diyerek ele geçirilenleri şöyle sıraladı:

- 2 adet M-16 piyade tüfeği, - 1 adet AK-47 piyade tüfeği, - 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, - 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, - 1 adet gece görüş dürbünü, - 2 adet USB harici bellek, - 4 adet hafıza kartı, - 1 adet ses kayıt cihazı.