Pençe Kilit'te bir şehidimiz var... 2 terörist etkisiz!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada bir asker şehit olurken, iki terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şehit Taşkın'ın Erzurum'un Oltu ilçesi Tuzla Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Öte yandan terör inleri yerle bir edilmeye devam edildiğini duyuran bakanlık, "Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak" diyerek, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1548638946581778435