Pençe Kilit'te bir askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Bakanlık yayımladığı taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.