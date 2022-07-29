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Pençe Kilit'te bir askerimiz şehit!
GÜNDEM 29.07.2022, 00:16
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek yaralanarak hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
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