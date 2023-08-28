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Pençe Kilit'te arazide kayarak düşen asker şehit oldu!
GÜNDEM 28.08.2023, 08:55
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık arazide kayarak düşmesi sonucu şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit oldu.
Bakanlık yayımladığı taziye mesajında ise "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.
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