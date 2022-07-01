Pençe Kilit'te arazide düşen asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit olduANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan taziyede "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Temmuz 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.