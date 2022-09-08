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Pençe-Kilit'te 8 terörist etkisiz
GÜNDEM 08.09.2022, 11:09
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etksizi hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" mesajını vererek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1567777633315823616
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