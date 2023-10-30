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Pençe Kilit'te 6 terörist etkisiz!
GÜNDEM 30.10.2023, 15:48
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam edildiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği son operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık paylaşımında, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" mesajını verdi.
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