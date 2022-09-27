Pençe Kilit'te 6 terörist etkisiz!

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, teröristler için ne Irak’ın, ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli olduğunun altını çizerek, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlı olduklarını belirtti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1574735194812256260