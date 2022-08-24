Pençe Kilit'te 6 terörist etkisiz!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1562332209570230278