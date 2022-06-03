Pençe Kilit'te 5 terörist etkisiz!

Pençe Kilit Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1532689976680407040