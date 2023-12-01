Pençe Kilit'te 5 terörist etkisiz!

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 5 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristler havadan paketlendi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1730472340687929414