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Pençe Kilit'te 5 terörist etkisiz!
GÜNDEM 24.09.2023, 13:20
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1705868345780670715
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