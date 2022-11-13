Pençe Kilit'te 455 terörist etkisiz hale getirildi!

Pençe-Kilit Operasyonu ile bugüne kadar 455 terörist etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 557 mağara ve sığınak da imha edildi.ANKARA (İGFA) - Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hâle getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hâle getirildi, 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hâle getirildi, 1904 el yapımı patlayıcı mayın imha edildi.

https://youtu.be/Jp-5MJodLG4

Bunların yanı sıra tanksavar füzeleri AT-3, AT-4, AT-5, roketatar, Doçka ve Zagros uçaksavarlar, Biksi makinalı tüfek, Kanas keskin nişancı tüfekleri, Kalaşnikof ve M-16 piyade tüfekleri başta olmak üzere 1203 adet çeşitli çapta silah ele geçirildi.

Silahlarla birlikte bunlara ait 522 bin mühimmat, 205 adet telsiz, 121 adet termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.