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Pençe Kilit'te 4 terörist öldürüldü!

GÜNDEM 13.10.2022, 12:21
Pençe Kilit'te 4 terörist öldürüldü!

Şehidinin kanını yerde bırakmayan güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi.ANKARA (İGFA) - Operasyon bölgelerinden her geçen gün başarılı haberler gelirken bir iyi haber de Irak'ın kuzeyinden geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1580458429809917954

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