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Pençe Kilit'te 4 terörist etkisiz

GÜNDEM 19.08.2022, 11:07
Pençe Kilit'te 4 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1560532610635423744

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