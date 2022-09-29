Pençe Kilit'te 4 terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde mücadelesini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1575407985865760769