Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz halde!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedef orası!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1584083443159556101