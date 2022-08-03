Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz!

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1554782783201050626